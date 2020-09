Kiel

"Beim Besuch meiner 97-jährigen Mutter im Pflegeheim fülle ich den Anwesenheitsbogen aus und gehe mit Mund-Nasen-Bedeckung in ihr Einzelzimmer. Dort angekommen, verlangt die Pflegeleitung von mir, den Mund-Nasen-Schutz weiterhin die gesamte Zeit zu tragen", berichtet Michael Spindler. "Dies behindert die Kommunikation mit meiner schwer hörenden und blinden Mutter außerordentlich. Kann die Pflegeleitung verlangen, dass ich im Einzelzimmer meiner Mutter die gesamte Zeit den Mund-Nasen-Schutz trage?"

Die Pflegeleitung ist in diesem Fall im Recht. Weil ältere Menschen mit Pflegebedarf zur besonders verletzlichen Personengruppe in Bezug auf das Coronavirus gehören, gelten hier besonders hohe Schutzmaßnahmen. Die aktuelle Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus schreibt vor, dass externe Besucher in Pflegeheimen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen, und zwar für den gesamten Aufenthalt in einer Einrichtung. „Diese Pflicht erstreckt sich auch auf Besuche in Einzelzimmern“, so ein Sprecher des Sozialministeriums. Er empfiehlt: „Vielleicht wäre an der Stelle ein Gesichtsvisier hilfreich? Das ließe die Verordnung zu.“

