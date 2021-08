Kiel

Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, kann sich in seltenen Fällen dennoch mit dem Virus infizieren. Corona-Infizierte müssen normalerweise in Quarantäne. Leserin Petra Micheels fragt deswegen: Müssen vollständig Geimpfte auch in Quarantäne, wenn sie infiziert sind?

Schleswig-Holstein: Infizierte Geimpfte müssen in Quarantäne

Für Geimpfte und auch Genesene gibt es viele Erleichterungen. Sie müssen sich beispielsweise nicht isolieren, selbst wenn sie als enge Kontaktperson in einem Corona-Fall eingestuft werden. Allerdings gibt es Ausnahmen, die in einer Allgemeinverfügung des Landes Schleswig-Holstein festgeschrieben sind.

Dort heißt es: „Die für Genesene und Geimpfte festgesetzten Erleichterungen gelten nicht, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufgewiesen werden oder wenn eine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen ist.“ Wer sich also als vollständig Geimpfter trotzdem infiziert, muss in Quarantäne. Diese dauert in der Regel 14 Tage, kann vom zuständigen Gesundheitsamt aber auch schon früher wieder aufgehoben werden.