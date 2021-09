Kiel

Schulkinder werden regelmäßig in der Schule getestet. Mit der Bescheinigung können sie in ihrer Freizeit am Vereinssport teilnehmen, ins Kino gehen und Museen besuchen. Wie sieht es damit während der Herbstferien vom 4. bis 17. Oktober aus? Müssen sich Kinder aktuell testen lassen und für die Tests zahlen, wenn diese ab dem 11. Oktober kostenpflichtig werden?

„In Schleswig-Holstein werden wir Kindern und Jugendlichen auch in den Herbstferien weiter unkomplizierte kostenlose Testmöglichkeiten zur Verfügung stellen“, kündigt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) an. Das gehe weiterhin in den Testzentren, aber auch bei Bedarf mit Testkits des Selbsttestverfahrens, die die Schulen vor den Ferien zur Verfügung stellen.

Karien Prien: „Wir bevorzugen Kinder und Jugendliche ganz bewusst“

Für Schülerinnen und Schüler gilt eine weitere Ausnahme im Vergleich zu Erwachsenen, die ab dem 11. Oktober für die Schnelltests zahlen müssen. „Der Test für Schülerinnen und Schüler gilt 72 Stunden. Wir bevorzugen also Kinder und Jugendliche ganz bewusst“, so Prien. Bei Erwachsenen dürfen die Schnelltests nicht älter als 24 Stunden sein.

Testen lassen müssen sich ohnehin nur Kinder bis sieben Jahre. Jüngere müssen keinen negativen Nachweis erbringen. Außerdem ist ein negativer Test beim Sport nur nötig, wenn der Sport drinnen stattfindet. Draußen – etwa beim Fußball-Training – muss kein Nachweis erbracht werden.