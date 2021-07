Kiel

Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für den Aufenthalt im Hotel oder der Innengastronomie einen negativen Test vorlegen. Ein KN-Leser möchte wissen: Gelten diese Testpflichten auch für Gastgeber?

Es gibt zwar keine grundsätzliche Testpflicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hotellerie und Gastronomie. Beschäftigte mit regelmäßigem Gästekontakt müssen sich aber alle 72 Stunden testen, sonst dürfen sie in diesen Bereichen nicht arbeiten, heißt es in der aktuellen Landesverordnung.

Ein Koch oder eine Köchin muss also nicht alle 72 Stunden zum Test, eine Kellnerin oder ein Kellner und die Mannschaft an der Rezeption aber schon.

Die Tests dürfen in den Betrieben vorgenommen werden. „Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind ohnehin verpflichtet, ihren Beschäftigten zweimal pro Woche einen Corona-Test anzubieten“, so das Gesundheitsministerium. Die Bestätigungen über die Tests müssen Betriebe vier Wochen lang aufbewahren, damit die Inhaber sie dem örtlichen Gesundheitsamt vorlegen können, falls die Behörde das fordert. Beschäftigte, die komplett durchgeimpft sind oder den Genesenen-Status haben, müssen sich nicht testen.