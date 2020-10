Zwar weist Schleswig-Holstein in den Erläuterungen der Landesverordnung darauf hin, dass jede Bewegung innerhalb einer Gaststätte eine erhöhte Gefahr einer Übertragung des Coronavius berge, anders als im Einzelhandel gilt in der Gastronomie aber keine Maskenpflicht. „Jeder Betrieb kann entscheiden, ob er möchte, dass seine Gäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen und das dann entsprechend anordnen“, sagt Dehoga-Hauptgeschäftsführer Stefan Scholtis.

Viele Restaurants bitten auf einem Schild am Eingang ihre Gäste, eine Maske zu aufzusetzen. Der Wirt hat in diesem Fall laut Scholtis das Hausrecht und kann einen Gast des Restaurants verweisen, wenn dieser die Maske verweigert. Auch die Angestellten müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In den Mindestanforderungen an Hygienekonzepte für gastronomische Betriebe empfiehlt das Land allerdings allen Mitarbeitern mit unmittelbarem Gästekontakt unter 1,50 Metern Abstand, eine Maske zu benutzen.

