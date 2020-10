„Ich habe über die Corona-App die Warnung erhalten, dass ich mich länger in der Nähe einer infizierten Person befunden habe. Nun will ich sicherheitshalber in Quarantäne gehen. Reicht die Meldung der Warn-App aus, damit mir mein Arbeitgeber in dieser Zeit weiter den Lohn zahlt?“, fragt ein Leser.