Kiel

"Es gibt keine Regelung, die dazu führt, dass Pflichtbeitragszahlungen von Selbständigen quasi ersetzt werden, wenn die Corona-Krise starke wirtschaftliche Auswirkungen auf deren Finanzsituation hat", sagt Tanja Mahel von der Deutschen Rentenversicherung Bund. „Jedoch können Selbstständige, die in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig sind und durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, auf Antrag ihre Beitragszahlung bis 31. Oktober 2020 aussetzen.“ Dies gilt auch für Beiträge, die aufgrund einer Stundungsvereinbarung in Raten gezahlt werden, erklärt Berni.

Antrag beim Rentenversicherungsträger

Ein Aussetzen der laufenden Beitragszahlung ist unter Hinweis auf die Corona-Pandemie formlos beim Rentenversicherungsträger zu beantragen. Die Rentenversicherung wird zu einem späteren Zeitpunkt eine rückwirkende Überprüfung des Versicherungsverhältnisses vornehmen und die Höhe der Beiträge den tatsächlichen Verhältnissen anpassen. Der Zeitpunkt der Überprüfung soll den Betroffenen vorab mitgeteilt werden.