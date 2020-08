Kiel

Ein Kopftuch dürfte wenig Einfluss haben, bei einer Vollverschleierung werden allerdings wie bei einer Maske der Mund und die Nase einer Frau bedeckt. „Man kann davon ausgehen, dass jede Bedeckung einen gewissen Schutz bietet, aber wie groß der Schutz ist kann man nicht sagen“, so eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts.

Zudem gebe es beim Infektionsrisiko weitere Einflussfaktoren wie die Häufigkeit von Kontakten. Die Organisation Global Health 50/50 hat offizielle Daten aus verschiedenen Ländern hinsichtlich der geschlechtsspezifische Angaben zusammengetragen. Demnach ist in Ländern wie der Türkei, Tunesien oder Marokko, wo vor allem ein Hidschab – also eine reine Kopfbedeckung – getragen wird, das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Infizierten etwa ausgeglichen. Im Iran ist der Anteil der erkrankten Männer etwas höher als der der Frauen.

Corona: Im Jemen sind mehrheitlich Frauen betroffen

Zum Vergleich: In Deutschland waren von allen registrierten Corona-Fällen bislang bei 52 Prozent Frauen betroffen. In Afghanistan, wo Niqab-Gesichtsschleier oder Burkas verbreitet sind, machen Männer unter den Infizierten rund 71 Prozent aus, nur etwa 29 Prozent der Frauen sind dort infiziert. In Pakistan und Saudi-Arabien sieht das Verhältnis der Infizierten nach Geschlechtern ähnlich aus. Im Jemen, wo ebenfalls viele Frauen Gesichtsschleier tragen, ist die Verteilung anders herum. Dort sind in 73 Prozent Frauen betroffen.

