Kiel

Noch hat jede Bürgerin, jeder Bürger einen kostenlosen Anspruch auf einen Corona-Schnelltest pro Woche. Die Bezahlung übernimmt der Bund. Ein Leser aus Altenholz fragt sich daher, ob es rechtens ist, dass er für zwei Schnelltests 70 Euro zahlen musste – pro Test also 35 Euro. Die Tests hatten er und seine Begleitung in einem Corona Testzentrum im Wellseedamm in Kiel machen lassen.

Das Besondere: Die negativen Testergebnisse ließ er sich in Deutsch und Englisch ausstellen, denn er brauchte sie für eine Reise nach Schweden. Leider, so schreibt er, konnte er aus Zeitgründen kein anderes Testzentrum mehr aufsuchen und bezahlte per Kreditkarte. Kann er das Geld zurückverlangen?

Anspruch auf kostenlose Schnelltests besteht bis 11. Oktober mit einer Ausnahme

Die Corona-Schnelltests sind noch bis 11. Oktober in Deutschland für Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Die Rechtsgrundlage für die kostenlosen Tests ist die Coronavirus-Testverordnung des Bundes. In § 1 Abs. 1 Nr. 4 ist festgelegt, worauf Anspruch besteht. Die Kosten für den Test – auch wenn dieser zum Zwecke der Reise vorgenommen wird – werden vom Bund übernommen. Ab dem 11. Oktober gilt das nicht mehr.

Laut der aktuellen Testverordnung besteht ein Anspruch darauf, dass ein Zeugnis über ein positives oder negatives Coronavirus-Testergebnis ausgestellt wird. Jedoch besteht dieser Anspruch nicht in Fremdsprachen.

Daher liegt es laut Gesundheitsministerium des Landes im Ermessen des Teststellenbetreibers, ob und wie viel Geld für das Ausstellen einer Bescheinigung in einer Fremdsprache zu zahlen ist. Um Kostenfallen zu vermeiden, empfiehlt das Ministerium, sich im Vorfeld bei den Teststellenbetreibern über die Preise zu erkundigen.

Von Von Karen Schwenke