Kiel

Ab September starten wieder die jährlichen Grippeschutzimpfungen. Leserin Heidrun Bockmeyer fragt: „Wie sieht es mit der Verträglichkeit von bereits Corona-Geimpften mit dem Grippeimpfstoff aus?“

Immunologe aus Kiel empfiehlt Grippeimpfung

„Erfahrungen zu der spezifischen Frage der Verträglichkeit der Grippeimpfung nach erfolgter Coronaimpfung gibt es bisher wenig, da die kommende Grippesaison ja die erste ist, in der sich diese Frage stellt“, sagt Prof. Dieter Kabelitz, ehemaliger Direktor des Instituts für Immunologie am UKSH in Kiel. In einer kürzlich veröffentlichten Studie sei allerdings beobachtet worden, dass eine Grippeimpfung sogar einen günstigen Einfluss auf den Schweregrad einer Covid-19-Erkrankung haben könne. So soll sie die Häufigkeit von Komplikationen wie einer Blutvergiftung verringern können.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Aus immunologischer Sicht gibt es keinen Grund zur Besorgnis“, sagt Kabelitz. „Im Gegenteil: Die Personen, für die eine saisonale Grippeimpfung empfohlen wird, sollten neben der vollständigen Coronaimpfung auch die Grippeimpfung vornehmen lassen.“ Die Grippeimpfung wird grundsätzlich für Risikogruppen wie Personen über 60 Jahre, chronisch Erkrankte, Schwangere und Personal in Krankenhäusern empfohlen.