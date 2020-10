In Schleswig-Holstein sind Faceshields als Alternative zur Alltagsmaske tatsächlich zulässig. Die Definition einer Mund-Nasen-Bedeckung findet sich in der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus in Paragraf 2 Absatz 5.

In den Erläuterungen dazu heißt es: „Als Mund-Nasen-Bedeckung kommt jeder Schutz in Betracht, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern, unabhängig von der Kennzeichnung oder einer zertifizierten Schutzkategorie.

In Betracht kommen etwa aus Stoff genähte Masken, Schals, Tücher, Schlauchschals oder durchsichtige Schutzvorrichtungen aus Kunststoff. Dagegen reicht es nicht aus, Mund und Nase nur mit Hand oder Arm abzudecken. Auch die Verwendung einer Maske mit Ausatem-Ventil reicht nicht aus, um der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nachzukommen.“ Die Mund-Nasen-Bedeckung, also auch das Face-shield, bedarf auch keiner Zertifizierung, wie sie beispielsweise bei Medizinprodukten verlangt wird.

