Holger Malterer fragt: „Bei der Rückkehr von meinen Flugreisen 2017 von Malta, 2018 aus Australien und 2019 von Kreta habe ich mir immer erst im Flugzeug eine schwere Erkältung zugezogen. Auch elf Aida-Besatzungsmitglieder – in Rostock positiv, aber im Heimatland negativ getestet – hatten alle in einem Flugzeug gesessen. Filtern die Klimaanlagen der Flugzeuge die Erreger sicher heraus, oder verteilen sie diese?“

Diese Frage werde einem zurzeit niemand abschließend beantworten können, heißt es dazu aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR). Forscher im DLR Göttingen untersuchten jetzt die Ausbreitung potenziell mit Viren beladener Tröpfchen in Zügen und Flugzeugen – sowohl experimentell mit Dummys als auch in Computer-Simulationen.

Ausgangspunkt ist ein erkrankter Passagier in einem voll besetzten Bereich. „Mit ersten Ergebnissen der vor kurzem gestarteten Forschungen ist in den kommenden Wochen zu rechnen.“

Luft strömt durch Hepa-Filter

DLR-Professor Ralf Möller weist darauf hin, dass unter Realbedingungen der Luftstrom in der Flugzeug-Kabine nicht nur von oben nach unten verlaufe, wie es im Hinblick auf den Infektionsschutz wünschenswert wäre, sondern auch seitlich. Die Folge: Wer niest oder hustet, könnte nah bei ihm Sitzende anstecken. Aktuell laufen viele Klima-Anlagen auf Voll-Last. Die Folge: Es ist kalt und zugig in der Kabine.

Bisheriger Wissensstand ist laut DLR: Die mit gezapfter Frischluft versorgte Kabinen-Luft ströme in der Klimaanlage durch Hepa-Filter. Diese seien in Verkehrsflugzeugen vorgeschrieben und führten zu einer Keim-Reduktion, wie sie in OP-Sälen Standard sei.

„Tatsächlich ist die Luftqualität im Flugzeug besser als in jedem Büro und deutlich besser als etwa in einem Zug“, sagt Helge Sachs, Leiter Produktinnovation bei dem auf Kabinentechnik spezialisierten Zulieferer Diehl Aviation in Hamburg. Kunststoff-Formteile aus dem 3-D-Drucker, die eine strikt vertikale Strömung der Luft aus der Klimaanlage bewirkten, seien für die Nachrüstung noch in diesem Jahr verfügbar, so Sachs.

