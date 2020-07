Wenn die Zahl der Toten in einem Zeitraum deutlich höher ist als im Vorjahreszeitraum, spricht man von Übersterblichkeit. Solch eine Übersterblichkeit durch Covid-19 ist in Italien und einigen anderen Ländern bereits nachgewiesen, und sie wurde auch für Deutschland befürchtet. Hat sich die Sorge bestätigt oder haben die Schutzmaßnahmen dies verhindern können?

Die Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes bis zum 7. Juni zeigt für Deutschland insgesamt: Im März 2020 ist kein auffälliger Anstieg der Sterbefallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren erkennbar. In der letzten März-Woche aber zeichnet sich ein Wechsel ab: Die Todesfälle klettern über den Durchschnitt der vier Vorjahre.

Übersterblichkeit hält bis Mai 2020 an

Im April verstärkt sich das. Die Sterbefallzahlen übersteigen nun deutlich den Durchschnitt der Vorjahre. In der 15. Woche erreicht die Übersterblichkeit den bisherigen Höhepunkt: Statt 17 893 Menschen im Schnitt der Vorjahre sterben in Deutschland nun 20 392 Menschen – das sind 2499 Tote mehr. Die Zahl der Corona-Toten wird für diese Woche offiziell mit 1732 angegeben.

Ob auch ein Teil der übrigen zusätzlichen 750 Toten unerkannt an Covid-19 erkrankt gewesen sind, ist unklar. Bis in den Mai hält die Übersterblichkeit an. Dann pendelt sich die Zahl der Toten wieder auf das Durchschnittsniveau ein.

In Schleswig-Holstein führt die Pandemie bisher nicht zu einer Übersterblichkeit. Zwar sind auch hier 152 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Doch offenbar wird dies rein statistisch durch weniger Tote in anderen Bereichen wie dem Straßenverkehr ausgeglichen. So ist die Gesamtzahl der Todesfälle seit März nicht oder nur minimal gestiegen – am stärksten in der 16. Woche: Dort starben 647 Menschen in Schleswig-Holstein – im Schnitt der Vorjahre waren 636 Tote gezählt worden.

