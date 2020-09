Kiel

Dazu heißt es von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege: „ Sars-CoV-2 kann über Bioaerosole in der Ausatemluft einer infizierten Person in die Luftwege von Kontaktpersonen und auf Oberflächen in der Umgebung gelangen“, sagt Sprecherin Mareike Berger. Das Virus bleibe auf Oberflächen kleben und könne von dort während des Kontakts mit diesen Oberflächen übertragen werden. Größtenteils, so die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, würde die Übertragung infektiöser Viren jedoch über die Tröpfchen aus den Atemwegen stattfinden. Andere Übertragungswege über den Kontakt mit Oberflächen und Haaren spielten wahrscheinlich eine geringere Rolle.

„Das kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Das gilt besonders für den Kopf- und Gesichtsbereich von Infizierten – für Kopfhaare ebenso wie für Barthaare.“ Klaus-Dieter Schäfer, Landesinnungsmeister des Friseurhandwerks und der Kosmetiker in Schleswig-Holstein, sagt: „Vor allem durch das Tragen der Masken können sich die Viren im Fall einer vorhandenen Infizierung beim Ausatmen im Bart verfangen. Friseure dürfen Bärte nur unter erhöhtem Schutz, also mit Maske, Visier und Handschuhen, behandeln.“ Aus Eigenschutz würden viele Kollegen die Bartpflege zurzeit ganz ablehnen.

