Das Infektionsschutzgesetz sieht zwei Formen der „ Absonderung“ vor: Erstens gibt es die Quarantäne für alle, die engeren Kontakt zu einer infizierten Person hatten und sich möglicherweise angesteckt haben, aber symptomfrei und noch ohne Nachweis einer Infektion sind.

Zweitens gbt es die Isolation für alle, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, aber nicht so schwer erkranken, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Das heißt: Sobald der PCR-Test positiv ist, wird die Quarantäne für den Betroffenen zur Isolation.

Gleichzeitig müssen alle anderen Mitglieder eines Hausstandes in Quarantäne. Denn nun sind sie ja alle Kontaktpersonen der Kategorie I. Das bedeutet: Man hatte mindestens 15 Minuten engen Kontakt zu einer infizierten Person oder man lebt mit einer infizierten Person in einem Haushalt.

Wer unter Quarantäne steht, darf das Haus nicht verlassen

In der Praxis wirkt sich die beiden Formen unterschiedlich auf den Alltag aus. Wer unter Quarantäne steht, darf das Haus nicht verlassen, keine Besucher außerhalb des Hausstandes empfangen beziehungsweise muss bei unvermeidbaren Besuchen wie etwa vom Arzt eine Maske tragen. Er muss sich täglich beim Gesundheitsamt melden und Krankheitssymptome dokumentieren und dem Arzt mitteilen. Die anderen Personen in seinem Haushalt sollen zwar auch ihre Kontakte auf das Notwendige beschränken, sind aber sonst frei in ihrer Alltagsgestaltung.

Wer Isolation wechselt, sollte sich in einem getrennten Raum aufhalten

Sobald ein Infizierter von der Quarantäne in die Isolation wechselt, sollte er sich möglichst in einem getrennten Raum aufhalten, schlafen und essen. Idealerweise sollten die übrigen Mitglieder des Haushaltes woanders wohnen. Der Kontakt zu Angehörigen sollte auf jeden Fall auf das Minimum begrenzt werden. Bei Kontakt sollte mindestens 1,5 Meter Abstand gehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Zu anderen Menschen wie Nachbarn oder dem Briefträger ist kein Kontakt erlaubt.

