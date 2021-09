Kiel

Könnte man FFP2-Masken in die Waschmaschine stecken, damit sie nach kurzer Verwendung nicht im Müll landen? „In der 60-Grad-Wäsche werden FFP2-Masken wieder strahlend weiß und keimfrei“, hat Leserin Hildegard Liebig aus Preetz festgestellt. Sie fragt sich aber, ob das Filtersystem anschließend noch funktioniert.

Eine offizielle Antwort auf diese Frage gibt es vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Zwar seien FFP-Masken vom Hersteller als Einmalprodukte und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen, dennoch könnten FFP2-Masken durchaus mehrfach verwendet werden. Allerdings dürften sie nicht in der Wasch- oder Spülmaschine aufbereitet werden, auch nicht in der Mikrowelle und nicht mit UV-Licht.

In der Waschmaschine kann das Filterflies beschädigt werden

Das Bundesinstitut hatte durch Forscher der Universität und der Fachhochschule in Münster die Frage wissenschaftlich untersuchen lassen, durch welche Verfahren, Masken im Privatbereich mehrfach verwendet werden könnten. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Masken sowohl in der Waschmaschine als auch in der Spülmaschine sehr stark mechanisch belastet werden und mit Reinigungsmitteln in Kontakt kommen. Diese beiden Einflüsse könnten das Filtervlies beschädigen und in seiner Filterleistung beeinträchtigen.

In einer Informationsbroschüre (hier der kostenlose Download) haben die Forscher ihre Empfehlungen zur „eigenverantwortlichen Wiederverwendung von FFP2-Masken für den Privatgebrauch“ zusammengefasst.

Demnach haben die Untersuchungen gezeigt, dass nach sieben Tagen trockener Aufbewahrung die Menge der infektiösen Coronaviren (SARS-CoV-2) auf und in einer Masken auf ein akzeptables Maß verringert werden kann. Alternativ ist die Desinfektion durch zehnminütiges Kochen im Gefrierbeutel möglich, dabei wird das Coronavirus vollständig und andere Keime der Haut-, Nasen- und Rachenflora nahezu vollständig inaktiviert.

Beide Verfahren führten in den Tests weder zu einem nennenswerten Verlust der Filterleistung noch zu einer Veränderung der Maske, die diese unbrauchbar machen würden. Bei beiden Verfahren sei es jedoch wichtig, genau den im Flyer beschriebenen Anweisungen zu folgen.