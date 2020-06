Versicherung auch bei Reisewarnung?

Montenegro

„Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf den Krankenversicherungsschutz für gesetzlich Krankenversicherte im Ausland“, sagt Jens Kuschel, Sprecher der AOK Nordwest. Die europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) kann wie gewöhnlich für medizinisch notwendige Behandlungen in allen EU-Mitgliedsstaaten, in der Schweiz, in Island, Liechtenstein und Norwegen benutzt werden. Auch in Mazedonien, Montenegro und Serbien ist sie gültig, allerdings nicht im vollen Leistungsumfang.

Für Reisen außerhalb Europas sei eine private Zusatzversicherung ohnehin ein Muss, so Kuschel. Auch bei Reisen in EU-Länder sei es sinnvoll, eine zusätzliche Krankenversicherung abzuschließen, weil die EHIC nicht immer akzeptiert werde und ein Rücktransport aus dem Ausland in der gesetzlichen Versicherung nicht enthalten sei.

Anzeige

Corona: Reisekrankenversicherung greift nicht immer

Bei den privaten Anbietern der freiwilligen Auslandskrankenversicherungen wie der Allianz oder Hansemerkur gilt allerdings: „Wer trotz einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes in ein Risikogebiet reist, ist in der Regel nicht durch eine Reisekrankenversicherung geschützt“, sagt Lucyna Reh von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. „Etwas anderes gilt nur, wenn man explizit eine Versicherung abgeschlossen hat, die unabhängig von einer bestehenden Reisewarnung greift.“

Weitere KN+ Artikel

Ist ein Urlauber allerdings bereits in einem anderen Land unterwegs und es wird erst dann eine Reisewarnung ausgesprochen, bestehe der Versicherungsschutz zunächst fort. „Der Reiseveranstalter ist jedoch in der Regel verpflichtet, die Urlauber aus diesen Ländern zurückholen“, so Reh.

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage

Lesen Sie auch: