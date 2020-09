Kiel

"Insbesondere in den Vormittagsstunden nahmen in Vor-Corona-Zeiten zehn bis maximal 15 Personen teil. Das müsste eigentlich mit der bestehenden Hygieneverordnung vereinbar sein", sagt Marek Masuch. "Vor allem für uns Ältere, für die andere Sportarten aus gesundheitlichen Gründen nicht in Frage kommen, sind diese Kurse notwendig."

Die gute Nachricht aus dem Hörnbad kommt von der Kieler Bäder GmbH, die für das städtische Schwimmbad verantwortlich ist. „Voraussichtlich ab kommender Woche finden die Kurse wieder statt.“ Ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest. Einen Grund, warum die Kurse nicht angeboten worden sind, obwohl das Hörnbad seit dem 20. Juni wieder geöffnet hat, nennt die Stadt auch. Zunächst sollte sich das Hygienekonzept für die Schwimmer und Benutzer des Freizeitbereichs etablieren, bevor wieder Kurse stattfinden.

Im Hörnbad gelten wegen Corona strenge Vorgaben

Im Hörnbad gelten wie in anderen Schwimmbädern strenge Vorgaben für Besucher. Wer seine Bahnen ziehen oder den Freizeitbereich nutzen will, muss sich online oder telefonisch registrieren und einen festen Zeitpunkt wählen; es gibt vorgegebene Slots, aus denen die Besucher auswählen können. Jeder Gast darf sich maximal zwei Stunden im Sport- und maximal 2,5 Stunden im Freizeitbereich aufhalten. Die Buchung kann nur für den Sport- oder Freizeitbereich getätigt werden; eine Auswahl muss getroffen werden und ist für die Nutzung verbindlich.

Im Freizeitbereich sind maximal 50 Personen zugelassen, im Sportbereich 80. Die Sammel-Umkleiden dürfen mit maximal fünf Menschen gleichzeitig betreten werden. Die Duschräume sind unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln nutzbar, die Duschzeit ist auf fünf Minuten je Gast begrenzt. Um übermäßige Verwirbelungen der Luft zu vermeiden, sind die Haartrockner stromlos geschaltet.

