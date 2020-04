Wann öffnen Kosmetikstudios?

Die Fußpflege- und Nagelstudios bleiben bis mindestens 3. Mai geschlossen. Während Friseure ab diesem Zeitpunkt wieder öffnen dürfen, gibt es für die Kosmetikbetriebe noch keinen Zeitplan, wann sie wieder ihre Arbeit aufnehmen dürfen. Erst in zwei Wochen wird die Bundesregierung über weitere Lockerungen entscheiden und sich mit der Frage befassen, wann Fußpflege- oder Nagelstudios wieder öffnen dürfen.

Fußpflegestudios bilden Ausnahme

Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme des Betriebs gibt es in der Branche nicht. „Wir befürchten, dass aufgrund der Kundennähe auch dann weiterhin kein Besuch gestattet werden wird“, teilten die Handwerkskammern im Land mit. Eine Ausnahme gibt es bei den Fußpflegestudios. „Eine medizinisch dringend erforderliche Fußpflege ist weiterhin erlaubt. Sowohl beim Kunden daheim als auch in dem Fall, dass der Kunde in den Betrieb kommt.“

Anzeige

Für nicht medizinisch notwendige Behandlungen bleiben die Studios geschlossen.

Weitere KN+ Artikel

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage.

Lesen Sie auch: