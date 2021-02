Für Schleswig-Holstein ist die Reihenfolge in der Coronavirus-Impfverordnung maßgeblich, die das Bundesgesundheitsministerium erlassen hat. Eileen Lara Meier, Sprecherin des Gesundheitsministeriums Schleswig-Holstein, erläutert auf dieser Grundlage: Personal in einem solchen Wohnheim kann zur Prioritätengruppe 2 gezählt werden. Es gehöre zu den medizinischen Einrichtungen mit hohem oder erhöhtem Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus, insbesondere Ärzte und das sonstige Personal mit regelmäßigem direkten Patientenkontakt.

Wir veröffentlichen einmal täglich die Antwort auf eine Corona-Frage unserer Leser. Zuletzt sind erschienen:

