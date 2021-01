Kiel

„Sportanlagen, also sämtliche Sportplätze – dazu zählen auch Golfplätze – und Hallen, sind in Schleswig-Holstein derzeit für die Ausübung von Sport geschlossen. Sport darf dort nicht stattfinden, also auch nicht allein oder zu zweit“, bestätigt ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage. Warum hier eine abweichende Regelung im Vergleich mit den Nachbarländern getroffen wurde, sagt das Ministerium nicht.

In Hamburg und Niedersachsen ist Sport allein, zu zweit oder mit Angehörigen des gemeinsamen Haushalts auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen im Freien zulässig. Das hat sich mit der neuen Landesverordnungen nicht geändert. Auch in Schleswig-Holsteins dritten Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern bleibt das Golfen im Januar erlaubt. Sport ist auch dort maximal zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands möglich.