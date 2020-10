"Ich bin ungeschützt seinen Aerosolen ausgeliefert, schütze aber den Mitarbeiter vor meinen Aerosolen", schreibt Margot Fabry weiter.

Die Landesverordnung schreibt Kunden vor, beim Betreten einer Verkaufsfläche und während des gesamten Aufenthaltes in einem Geschäft oder einem Einkaufszentrum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

„Das Verkaufspersonal ist von dieser Pflicht ausgenommen, wenn es den Mindestabstand einhalten kann“, sagt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Den Verkäufern soll nicht zugemutet werden, dauerhaft während einer Schicht Mund und Nase zu bedecken. „Ein Kunde muss die Maske nur kurz während seines Einkaufs tragen. Ein Mitarbeiter müsste sie acht Stunden am Stück tragen.“

In Situationen, in denen nicht genug Distanz gehalten werden kann, sollen auch Verkäufer zur Maske greifen. Keine Notwendigkeit für einen Mund-Nasen-Schutz besteht, wenn alternative Schutzmaßnahmen getroffen wurden. „Ein Beispiel sind Plexiglasscheiben an der Kasse oder am Verkaufstresen, die eine Trennwand zum Kunden darstellen“, sagt Petersen.