Schleswig-Holstein

Die Antwort ist etwas kompliziert. Laut Gesundheitsministerium impfen die Mobilen Impfteams alle, die zur Impfung angemeldet werden. Diese Anmeldung übernimmt das Pflegeheim oder die Organisation, die die Bewohner betreut. In aller Regel haben diese einen Betreuungsvertrag. Aber es gibt auch Ausnahmen – wie den Vater der Leserin.

Er hat bewusst auf einen Betreuungsvertrag verzichtet, weil er noch gut allein zurechtkommt. Doch ohne solch einen Vertrag muss die Betreuungseinrichtung für ihn auch keinen Impftermin organisieren. Die Tochter findet das nicht richtig. „Das grenzt doch an Erpressung nach dem Motto: Impfen lassen wir Sie nur, wenn Sie mit uns einen Vertrag schließen und jeden Monat eine bestimmte Summe bezahlen.“

Zudem sei die Impfung schon zum Schutz der anderen Bewohnern sinnvoll. Das kann man so sehen. Andererseits wäre die Impfung durch das Mobile Impfteam im Haus eine Bevorzugung gegenüber allen Über-80-Jährigen, die selbstorganisiert in einer Wohnung leben. Auch sie können kein Mobiles Impfteam in Anspruch nehmen.