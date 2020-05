Was gilt für die Fahrten im Auto?

Kiel

In diesem Fall gelten die Regelungen der Kontaktverbote im öffentlichen Raum. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, in Begleitung von im selben Haushalt lebenden Personen und einer weiteren Person gestattet. Kontakte zu anderen als den in Satz 1 genannten Personen sind auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren, und es ist, wo immer möglich, ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

