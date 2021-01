Kiel

„Halten Sie sich an die allgemeinen Hygieneregeln für Oberflächenkontakt“, rät zunächst einmal Marius Livschütz, Sprecher im Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein. Wie bekannt, ist die sogenannte Schmierinfektion über belastete Oberflächen und Gegenstände theoretisch möglich, wenn auch im Alltag nicht belegt und entsprechend kein entscheidender Faktor in der Pandemie-Verbreitung. Wichtig sei in jedem Fall, nach dem Kontakt gemeinsamer Geräte nicht in Mund, Nase oder Auge zu fassen, so Livschütz.

Der Deutsche Mieterbund rät zudem dazu, auch in der Waschküche den Mindestabstand einzuhalten – eventuell lässt sich über die Hausordnung eine Personenanzahl festlegen, die gleichzeitig im Raum sein darf. Für die Bedienung von Waschmaschine und Trockner sind Handschuhe empfehlenswert. Ebenso sei es ratsam, die Türklinken nicht anzufassen.

Im Hinblick auf die Wäsche sind die Angaben unterschiedlich: Gibt es keinen Corona-Infektions- oder Verdachtsfall im Haus, reichen die normale Wäsche und Temperaturen aus, so das Bundesinstitut für Risikobewertung und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – also Kleidung bei 30 Grad und Handtücher und Wäsche bei 60 Grad. Schon gewöhnliche Vollwaschmittel lösen die Fettschicht um das Virus und greifen dessen Oberfläche an