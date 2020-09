Mannheim

Laut einer Studie hat sich das nicht bestätigt. Im Vergleich zu 2018 gebe es keine statistisch signifikanten Unterschiede bei der psychischen Befindlichkeit, urteilt das Institut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Für die Studie haben die Experten in einer Mannheimer Bevölkerungsstichprobe das psychische Befinden im April 2020 mit dem im Jahr 2018 verglichen. Danach sei auch keine statistisch signifikante Zunahme bei Depressionen, Angststörungen, Essstörungen oder Alkoholmissbrauch diagnostiziert worden. Allerdings sei die Studie nur repräsentativ für die Stadt Mannheim und „nicht ohne Weiteres auf ganz Deutschland übertragbar“, schränkt das ZI ein. Für die Studie wurden 2000 Fragebögen an Frauen und Männer aus Mannheim im Alter von 18 bis 65 Jahren versandt.

Medienberichte, die eine globale und dramatische Zunahme psychischer Erkrankungen durch die Lockdown-Maßnahmen beschreiben, können durch die Untersuchung demnach nicht bestätigt werden. Allerdings zeigt eine differenzierte Analyse der Studienergebnisse, dass ältere Menschen und solche mit höherem Bildungsabschluss sowie Personen, die sich gut über die Covid-19-Pandemie informiert fühlten, ein besseres psychisches Wohlbefinden zeigten. Zudem haben individuelle psychische Risiko- und Resilienzfaktoren große Bedeutung für das psychische Befinden während der Krise.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Notwendigkeit, differenzierter Präventions- und Interventionsstrategien. Neben einem verstärkten Informationsangebot für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen müssen sich Hilfsangebote gezielt an Personen richten, die unter den Folgen der Covid-19-Pandemie, zum Beispiel durch finanzielle Einbußen oder Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung, besonders leiden und an solche, die in der Krise generell psychisch stärker belastet sind.

Lesen Sie auch: