„Die Impfdosen werden jeweils nach Bedarf rekonstituiert. Das heißt, sie werden nicht in Masse auf Vorrat impffertig hergestellt“, sagt Marius Livschütz, Sprecher im Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein. Dennoch sei es möglich, dass sich an einem Standort abzeichne, dass nicht alle Dosen verimpft werden können. Die mobilen Impfteams nehmen diese dann mit zur nächsten Einrichtung. Im Impfzentrum werden sie für den kommenden Tag zurückgestellt. Eng werden kann es insofern nur bei bereits angebrochenen Fläschchen mit Impfstoff, die in wenigen Stunden nach Anbruch verimpft werden müssen. „Hierzu konnten in Schleswig-Holstein bisher immer Personen kurzfristig gewonnen werden, die der obersten Priorität zuzuordnen sind, beispielsweise Pflegekräfte oder Rettungsdienstmitarbeiter“, sagt Livschütz. Dementsprechend musste im Norden noch kein Impfstoff entsorgt werden.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hatte sich am Mittwoch kritisch über die Versorgung Schleswig-Holsteins mit Corona-Impfstoff geäußert. „Der Impfstoff geht bei uns momentan nicht aus“, sagte Günther in einer Sondersitzung des Landtags. Aber die Verlässlichkeit der Lieferungen sei nicht wie gewünscht. Auch Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) zeigte sich verärgert über die Situation.

