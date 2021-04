Kiel

Laut den Angaben des Gesundheitsministeriums werden die Impfzentren aller Voraussicht nach noch mindestens bis Ende Juli bestehen bleiben. Bis dahin können also noch Impfungen in den Impfzentren vorgenommen werden. Das Ministerium erwartet, dass durch die Hersteller und den Bund zunehmend Impfstoff zur Verfügung gestellt wird – so könnten dann auch zunehmend weitere Termine angeboten werden. Da viele Menschen derzeit eher dazu neigen, sich von ihrem Hausarzt impfen lassen zu wollen, dürfte damit auch der Druck auf die Terminvergabe in den Impfzentren zusehends abnehmen.

Grundsätzlich gilt bislang dieses Prozedere: Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die an der Impfkampagne teilnehmen, wenden sich an ihre Patientinnen und Patienten, die über eine Impfberechtigung verfügen, um Termine zu vereinbaren. Sollte jemand noch keinen Hausarzt haben, empfiehlt das Ministerium, sich einen Hausarzt oder eine Hausärztin zu suchen. Dies könne beispielsweise über die Telefonnummer 116117 erfolgen.