Oder bezieht sich die Regelung nur auf Konzerte, Vorträge, Lesungen, Theater und Kinos?

„Der Gesetzgeber hat den Rahmen für religiöse Handlungen vergleichsweise weit gefasst“, sagt Jürgen Schindler, Sprecher des Kirchenkreises Altholstein. „Die Zahl der Teilnehmer an einer Trauerfeier ist nicht von vornherein auf einen theoretischen Wert begrenzt, sondern wird von praktischen Gegebenheiten bestimmt.“

Heißt konkret: Ausschlaggebend ist ein Hygienekonzept, das dafür sorgt, dass der Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann. Da dies von den Räumlichkeiten abhängig ist, hat jede Gemeinde für Kirchen oder Kapellen eigene Besucherzahlen entsprechend den Hygienevorgaben festgelegt. „Bei einer christlichen Trauerfeier in einer Kapelle oder Kirche setzt der entsprechende Raum die Grenzen“, erläutert Schindler. Somit lässt sich nicht pauschal sagen, wie viele Teilnehmer erlaubt sind.

Haushaltsangehörige dürfen eng zusammenrücken

Für Angehörige eines Haushalts gilt die 1,50-Meter-Regel übrigens nicht. Sie dürfen diesen Abstand unterschreiten und sich zusammensetzen. Dadurch erhöht sich die Zahl derer, die an einer Trauerfeier teilnehmen dürfen, geringfügig.

Diese weitgefasste Regelung erlaubt zwar rein theoretisch, dass sogar mehr als 250 Gäste kommen dürften, in der Praxis lässt sich das aber kaum umsetzen, sagt Schindler. „Eine Zahl von 250 Personen ließe sich aus unserer Sicht auf einem Friedhof kaum verantwortungsvoll realisieren.“ Schließlich muss auch am im Freien am Grab der Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden.

Zu dem Hygienekonzept einer Trauerfeier zählt, dass die Kontaktdaten aller Teilnehmer erfasst werden müssen. Ausdrücklich findet kein Gemeindegesang statt, Umarmungen und Beileidsbekundungen am Grab sind ebenfalls nicht erlaubt.

