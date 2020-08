Leserin Hilde Osberger hat beobachtet, dass die Plastikfolien-Abtrennung zwischen Fahrern und Fahrgästen im Taxi offenbar keine Pflicht ist. Auch ihr Erlebnis, zu viert in ein Großraumtaxi gestiegen zu sein, fühlte sich unsicher an. Sie fragt: Was sind eigentlich die Vorgaben?