Kiel

Die PCR-Tests gelten als sicherstes Mittel, um eine Corona-Infektion nachzuweisen. Bekommt man nach einem PCR-Test zusätzlich mitgeteilt, welche anderen Viren neben dem Corona-Virus gegebenenfalls noch gefunden wurden?

Risiko von falsch-positiven Tests soll gering gehalten werden

Um das Risiko von falsch-positiven Tests so gering wie möglich zu halten, reagieren die PCR-Tests laut Robert Koch-Institut nur auf Corona-Viren. Die Tests zeigen positive Ergebnisse bei einer Covid-19- sowie bei einer Sars-Infektion an, die jeweils durch Corona-Viren ausgelöst werden.

Allerdings können die PCR-Tests Aufschluss darüber geben, ob es sich bei einer Covid-19-Infektion um eine mutierte Variante handelt. Dafür sind in Speziallaboren – etwa in der Charité in Berlin – allerdings zusätzliche Überprüfungen nötig. Dort wird die Probe eines positiven PCR-Test nach sogenannte Markermutationen überprüft. Diese treten unter anderem in der englischen, südafrikanischen und brasilianischen Virusmutante auf. Um welche Variante es sich handelt, kann ebenfalls ermittelt werden. Eine individuelle Befundauskunft zur Mutation wird den Infizierten jedoch nicht erteilt.

Nicht jede Probe wird auf Virus-Variante untersucht

Es wird auch nicht jeder positive PCR-Test auf eine Virus-Variante überprüft, sondern nur stichprobenartig einige Proben ein weiteres Mal untersucht.