Aktuell gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass eine Impfung gegen Influenza einen Einfluss auf die Ansteckung mit dem Coronavirus hat, sagt Dr. Anette Friedrichs, Oberärztin für Infektiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

„Die Grippeschutzimpfung hilft zwar nicht gegen SARS-CoV-2, kann aber verhindern, dass Behörden und Krankenhäuser mit falschen Verdachtsfällen beschäftigt sind, da sich die Symptome von Influenza und COVID-19 ähneln.“ Das könne das Gesundheitssystem entlasten. Eine Grippewelle während der Pandemie sollte möglichst vermieden werden.

Eine Impfung gegen Erreger potentiell schwerer Atemwegserkrankungen schütze gegen Grippe oder Lungenentzündungen durch Pneumokokken. „Die Grippeimpfung hat primär keinen Einfluss auf den Verlauf einer Infektion durch das neuartige Coronavirus. Das Risiko des simultanen Auftretens von zwei Infektionen – nämlich Influenza plus Covid-19 – nimmt jedoch stark ab“, so Friedrichs. Damit sei in der Regel auch die Schwere der Erkrankung geringer.

Vor allem für Risikopatienten sei daher eine Grippeschutzimpfung sinnvoll. Dazu gehören Personen über 65 Jahre, Menschen mit chronischem Grundleiden, Schwangere und Bewohnerinnen in Pflegeheimen.

