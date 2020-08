Kiel

Dazu äußert sich Dr. Bärbel Christiansen vom UKSH, Leiterin der Internen Krankenhaushygiene. „Grundsätzlich gilt: Vermeidbare Risiken sollten vermieden werden – wenn es geht, ist die Treppe dem Fahrstuhl vorzuziehen.“ Falls der Aufzug gleichzeitig mit einem Corona-Erkrankten oder unmittelbar danach genutzt wird, sei eine Infektionsgefahr gegeben und eine Übertragung von Viren möglich – insbesondere, wenn geniest oder gehustet wurde.

Auch in größeren Fahrstühlen sei es daher wichtig, den Mindestabstand einzuhalten. In einen bereits besetzten Aufzug sollte man nur steigen, wenn alle Mitfahrer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zudem sollten Nies- und Hustenetikette eingehalten und möglichst wenige Oberflächen berührt werden, bis zum nächsten Mal die Hände gewaschen werden können.

Wie lange sich Tröpfchen und Aerosole im Aufzug halten, ist noch unklar, zumal dies auch von Öffnung und Belüftung des Fahrstuhls abhängt. Positiv stimmt: Der Aufenthalt im Aufzug ist in der Regel kurz. So sieht das Gesundheitsministerium die Infektionsgefahr im Fahrstuhl als nicht sehr hoch an. Aber: „Aus unterschiedlichen gesundheitsbefördernden Gründen ist die Nutzung der Treppe eine sinnvolle Alternative“, so Sprecher Marius Livschütz.

