Tatsächlich sind die Coronaviren von einer Fettmembran umhüllt und aus diesem Grund hitzeempfindlich. „Da Viren nicht selber leben, kann man nur angeben, ab welcher Temperatur sie ihre Infektionsfähigkeit verlieren. Aber ab bereits circa 60 Grad Celsius ist damit zu rechnen, dass SARS-CoV-2 in etwa einer halben Stunde weitestgehend inaktiviert wird“, erklärt Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Universität. Das bedeutet aber nicht, dass die Ansteckungsgefahr in einer Sauna gleich null ist.

„Es ist nicht sehr wahrscheinlich, sich während des acht bis 15 minütigen Aufenthalts in der Saunakabine anzustecken, es sei denn, einem Saunabadenden fehlt jegliche Hustendisziplin und die anderen Gäste werden immer wieder angehustet“, heißt es vom Deutschen Saunabund. Er weist aber auch darauf hin, dass sich Gäste eben nicht durchgehend in der Sauna aufhalten, sondern auch Zeit in Ruheräumen, Umkleiden und Duschen verbringen.

Fickenscher sagt, die Ansteckungsgefahr hänge von der Distanz zu anderen Menschen ab, bei engem Kontakt sei eine Infektion möglich. Eine Sauna ist in der Regel ein eher kleiner Raum. „Ein 1,5-Meter-Abstand ist vermutlich meist nicht einhaltbar. Bei Einzelnutzung kann die Ansteckung weitestgehend ausgeschlossen werden“, so der Mediziner.

Bis vor Kurzem legte die schleswig-holsteinische Landesverordnung fest, dass öffentliche Saunen nur einzeln oder von Mitgliedern eines Haushaltes genutzt werden durften. Seit Mitte September ist diese Einschränkung aufgehoben. Sauna-Betreiber müssen aber ein Hygienekonzept vorlegen. Zudem gilt auch dort das Abstandsgebot. Laut Fickenscher verzichten zudem viele Betreiber gerade auf Aufgüsse und Wedeln, weil eine Vermeidung von Luftverwirbelung empfohlen wird.

