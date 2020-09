Kiel

Eine offizielle Empfehlung, wie sich Kinder im Kinderwagen am besten schützen lassen, gibt es nicht, sagt Dr. Sebastian Groth, Kinderarzt aus Rendsburg und Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Schleswig-Holstein. Der beste Schutz sei, Abstand zu halten und so zu verhindern, dass Menschen dem Kind ungewollt zu nahe kommen. Der Vorteil: Mit einem Kinderwagen lassen sich die Abstandsregel sehr gut einhalten, da dieser per se schon Raum beansprucht. „Das kindliche Gesicht als mögliche Eintrittsquelle eines Infekts lässt sich durch die Positionierung des Kinderwagens zu anderen Menschen ja gut auf Distanz halten.“

Abhängen nicht ratsam

Groth rät davon ab, den Kinderwagen mit einem Tuch oder etwas Ähnlichem zuzuhängen, um dadurch Viren abzuhalten. „Ein Abdecken der Öffnung wäre nur bei kleinen Säuglingen während deren Schlafphasen praktikabel – mit einem gut luftdurchlässigen Tuch“. Der Kinderarzt vergleicht solch ein Tuch mit einem Gesichtsschal, den Erwachsene als Alternative zur Maske nutzen. „Im Wachzustand möchte und muss das Kind aber ja gut hinausschauen können, da würde ich den Wagen nicht abdecken. Beim Buggy sowieso nicht.“

Maske kann gefährlich sein

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ( BZgA) warnt sogar davor, dass die Allerkleinsten mit einem Gesichtsschutz auszustatten. „Kinder unter zwei Jahren und schlafende Kinder dürfen keine Maske tragen, um einer Erstickungsgefahr vorzubeugen.“ Eltern sollten darauf achten, dass das Kind in der Lage ist, die Mund-Nasen-Bedeckung jederzeit selbstständig entfernen zu können. Sie darf auch nicht dauerhaft am Kopf fixiert werden.

Eine Maskenpflicht für Kinder gilt in Schleswig-Holstein erst ab Vollendung des sechsten Lebensjahres.

