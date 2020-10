Kiel

Derzeit ist in Schleswig-Holstein keine Region als Risikogebiet eingestuft, so dass sich niemand vor dem Urlaub als corona-frei testen lassen muss. „Wenn ein solches Szenario eintreten würde, müssten Sie zum Hausarzt gehen“, sagt Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Testzentren für Reiserückkehrer seien nicht die richtige Anlaufstelle. Weil es sich um eine privatärztliche Leistung handelt, übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht. Wer für seine Reise einen Test braucht, kann sich in Kiel auch an der Station am Schwedenkai testen lassen. „Das kostet rund 130 Euro“, sagt Thomas Lorentz, Geschäftsführer vom Labor Dr. Krause & Kollegen. Sorge, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, wenn sich Reisewillige testen lassen, hat er nicht. „Im Moment sind wir zu 20 Prozent ausgelastet. Wenn die Menge der Abstriche nicht um das Fünf- oder Zehnfache steigt, ist das machbar.“

Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage.