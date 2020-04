Wie schützt sich Kita-Personal?

Kiel

Tatsächlich haben es Krippen und Kitas besonders schwer in Corona-Zeiten, weil bei der Kinderbetreuung die effektivste Schutzmaßnahme – Abstand von mindestens 1,5 Metern – nicht greift. Auch wenn nur fünf Kinder in einer Gruppe betreut werden, ist direkter Körperkontakt zwischen Erziehern und Kindern, aber auch der Kinder untereinander eher Alltag als Ausnahme. Was bleibt dann als Schutz?

Das Sozialministerium verweist auf das Landesjugendamt, das Empfehlungen für Kita-Einrichtungen entwickelt hat. Danach soll eine verstärkte Flächendesinfektion und eine konsequente Handhygiene praktiziert werden. Außerdem sollen die Träger der Einrichtungen prüfen, ob sie besonders schutzbedürftiges Personal in der Zeit der Notbetreuung abseits der direkten Gruppenarbeit einsetzen können.

Keine Maskenpflicht in Kitas und Schulen

Aber was ist, wenn die Kitas den Betrieb wieder aufnehmen und alles Personal gebraucht wird? Dazu seien Bund und Ländern im Austausch, um dann weitere Empfehlungen an die Kitas zu geben, heißt es im Gesundheitsministerium in Kiel.

Eine Maskenpflicht gibt es in Kitas bisher nicht. Das gilt auch für Schulen. Bildungsministerin Karin Prien setzt zum Schutz von Lehrkräften auf Abstand und Hygienemaßnahmen als wirksamste Mittel. „Selbstverständlich dürfen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte auch in der Schule einen Mundschutz tragen, aber wir haben dazu keine Verpflichtung geplant.“

