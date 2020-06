Wie sicher sind SB-Zangen?

Wer Backwaren am Selbstbedienungstresen kauft, muss diese mit einer Greifzange oder Einweghandschuhen entnehmen. Ähnliches gilt am Verkaufstresen in der Kieler Uni-Mensa am Westring, hat ein Leser beobachtet. Seine Frage: Reicht es aus, wenn die Greifzangen nur hin und wieder gereinigt werden?