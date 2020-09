Anders als die üblicherweise durchgeführten PCR-Tests suchen Antigentests in Abstrichen nicht aufwendig nach dem Erbgut des Virus, sondern nach Molekülen, die charakteristisch für die Viren sind. Auf einem Teststreifen wird angezeigt, ob das gesuchte Molekül gefunden wurde und die Person positiv ist oder nicht.

Antigentests erkennen eine Infektion insbesondere in den Anfangstagen

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zahlreiche Antigentests entwickelt und erprobt – so etwa in der Berliner Charité. Die Ergebnisse sähen gut aus, sagt Virologe Christian Drosten. Zwar erkennen Antigentests eine Infektion insbesondere in den Anfangstagen und im späteren Verlauf deutlich weniger zuverlässig als die PCR-Methode. Aber: In der infektiösen Phase können die Schnelltests das Virus laut Drosten recht sicher ausmachen – daher könnten sie ein schnelles und pragmatisches Verfahren sein, um zu erkennen, ob jemand hochansteckend ist.

In Hessen soll eine Studie nun die Anwendung der Tests durch Laien erforschen. Rund 1000 Lehrer sollen jeden zweiten Tag selbst Abstriche bei sich vornehmen und diese per Schnelltest untersuchen. Das Prozedere dauert 20 Minuten. Nach dem Abstrich muss das im Tupfer befindliche Sekret aufbereitet und mit verschiedenen Flüssigkeiten vermischt werden. Nach 20 Minuten zeigt der Teststreifen das Ergebnis.

