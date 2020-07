„Ich mache gerade Urlaub in der Türkei. Das Land ist wie Schweden als Risikogebiet eingestuft. Wenn das bei meiner Rückkehr noch gilt, soll ich zwei Wochen in Quarantäne oder zumindest so lange, bis ich einen negativen Corona-Test habe. Was passiert, wenn ich mich nicht an die Auflagen halte? Der Test ist mit 150 bis 200 Euro ja nicht gerade billig.“ Diese Anfrage erreichte die Redaktion anonym.

Wer aus einem Risikogebiet nach Schleswig-Holstein einreist, sollte sich unbedingt an die Auflagen halten – um andere zu schützen und sich selbst vor drastischen Geldbußen zu bewahren. Dafür gibt es extra einen Bußgeldkatalog. Der gibt den Ordnungsbehörden einen Spielraum – je nachdem ob die Person fahrlässig oder bewusst gehandelt hat und inwieweit sie damit andere gefährdet hat.

Quarantäne-Verstöße: Mit diesen Strafen muss man rechnen

Bei Fahrlässigkeit gilt die Obergrenze von 12.500 Euro. In schweren Fällen können die folgenden Bußgelder aber verdoppelt werden:

Der Reisende hält sich nach der Rückkehr nicht in geeigneten Räumen auf: 500 bis 10.000 Euro.

Der Reisende begibt sich nicht direkt in die Quarantäne, sondern kauft zum Beispiel erst noch ein: 150 bis 3000 Euro.

Er empfängt in der Quarantäne Besuch: 300 bis 5000 Euro.

Er kontaktiert nicht wie vorgeschrieben unverzüglich nach der Einreise das zuständige Gesundheitsamt: 150 bis 2000 Euro.

Er informiert nicht so schnell wie möglich das Gesundheitsamt, wenn bei ihm Symptome wie zum Beispiel Fieber, Husten, starke Abgeschlagenheit auftreten: 300 bis 3000 Euro.

Er ist auf der Durchreise aus einem Risikogebiet und verlässt Schleswig-Holstein nicht auf direktem Weg: 150 bis 3000 Euro.

Er informiert die Gesundheitsbehörde nicht unverzüglich, wenn bei ihm nach der Aufhebung der Quarantäne Symptome einer möglichen Corona-Infektion auftreten: 300 bis 3000 Euro.

Die aktuellen Risikogebiete findet man, wenn man im Netz per Suche nach den Begriffen „rki risikogebiete“. Und das zuständige Gesundheitsamt informiert unter tools.rki.de/PLZTool

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen?

