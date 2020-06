Wie umgehe ich die Quarantäne?

Schleswig-Holstein

Einige Schwedenurlauber gehen davon aus, dass sie sich auf der Rückfahrt bereits auf der Fähre oder an der Grenze testen lassen können. Andere meinen, dass sie sich gar nicht isolieren müssen, sondern sofort wieder arbeiten gehen und sich in der Öffentlichkeit bewegen können. Doch so leicht ist es nicht, erklärt der Sprecher im Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein.

Auf den Fähren und an der Grenze gibt es keine Testmöglichkeit. Deshalb müssen alle, die länger als 48 Stunden in Schweden waren und nicht zu den Berufsgruppen mit Ausnahme-Erlaubnis gehören, folgendermaßen vorgehen:

1. Ab nach Hause und beim Gesundheitsamt melden

Sofort nach Hause fahren, alle persönlichen Außenkontakte vermeiden und sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Die Kontaktdaten der Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein finden Sie hier.

Wer Symptome hat, erhält vom Gesundheitsamt weitere Instruktionen. Wer symptomfrei ist, muss melden, dass er sich testen lassen wird. Fragen Sie auch, wie Sie das Testergebnis übermitteln sollen.

2. Termin für Test machen und nach Preis fragen

Als nächstes sollten Sie beim Hausarzt telefonisch nachfragen, ob und wann dort einen Corona-Test möglich ist. Ist das in der Praxis nicht möglich, Erkundigen Sie sich unter der Rufnummer 116117 nach einer anderen Testmöglichkeit und machen dort einen Termin. Fragen Sie auch nach den Kosten, denn die Krankenkassen übernehmen diese nach Auskunft des Gesundheitsministeriums nicht: „Einen Test, um nach der Rückkehr von Privatreisen die Quarantäne zu umgehen, müssen Sie selbst bezahlen.“

3. Testen lassen und Ergebnis dem Gesundheitsamt melden

Sind die Abstriche für den Test genommen worden, müssen Sie sich wieder nach Hause begeben und dort ohne direkte Außenkontakte auf das Ergebnis warten. Das Resultat müssen Sie dann dem Gesundheitsamt mitteilen. Dort wird entschieden, ob Sie die Quarantäne beenden dürfen oder nicht.

4. Auch hier droht Quarantäne

Diese Regeln gelten auch für alle, die aus einem anderen Risikogebiet nach Schleswig-Holstein einreisen. Zu den Risikogebieten zählen außer Schweden folgende Länder (Stand 15. Juni 2020):

- Armenien

- Bahrain

- Brasilien

- Chile

- Katar

- Kuwait

- Oman

- Panama

- Peru

- Saudi-Arabien

- Weißrussland

