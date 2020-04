Wie wäscht man im Mietshaus?

„Es gibt noch keine Gesetze oder Urteile, die solche Probleme bei einer Pandemie abdecken“, erklärt Ann Sophie Mainitz, Geschäftsführerin des Kieler Mietervereins.

In diesen Zeiten sollten Mieterinnen und Mieter beim Waschen und Trocknen Rücksicht walten lassen, meint sie. „Halten Sie sich an die üblichen Verhaltensregeln, die auch für die Öffentlichkeit gelten. Halten Sie Abstand. Wenn möglich: Sprechen Sie sich ab, beziehen Sie den Vermieter mit ein. Man kann auch in der Hausgemeinschaft Desinfektionsmittel besorgen. Bieten Sie älteren Mitbewohnern Hilfe an. Es ist grundsätzlich möglich, mit desinfizierenden Waschmitteln zu waschen und, wenn mietvertraglich erlaubt, bei guter Belüftung die Wäsche in der Wohnung zu trocknen.“

Anzeige

Eventuell sei es auch ratsam, das Bedienungsfeld vor und nach dem Wasch- beziehungsweise Trocknungsvorgang zu desinfizieren. Eine Verpflichtung des Vermieters, diese Maßnahmen zu ergreifen, dürfte aber grundsätzlich nicht bestehen.

Weitere KN+ Artikel

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen?

Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage.

Lesen Sie auch: