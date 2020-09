Kiel

Die Ermöglichung von Veranstaltungen hängt generell von der epidemiologischen Lage ab, heißt es dazu aus dem schleswig-holsteinischen Gesundheitsministerium. Der Anstieg der Fallzahlen nach den Sommerferien habe Bund und Länder dazu bewogen, zunächst einmal von der Umsetzung größerer Lockerungen abzusehen. Sollte sich die Lage wieder als stabilisiert erweisen, seien auch weitere Öffnungen wieder denkbar.

Berücksichtigt werden auch Zuschauerströme vor und nach der Veranstaltung

Grundsätzlich müsse man bei Veranstaltungen unterscheiden, welche Risikodisposition von ihnen ausgeht. Dazu gehörten auch Zuschauer- oder Teilnehmerströme vor und nach der Veranstaltung. Daher sei auch die zahlenmäßige Begrenzung unabhängig von der Größe des Veranstaltungsortes ein Abwägungsfaktor. Zudem sei die Art der Veranstaltung zu betrachten – zum Beispiel sei in einer Lesung in einem Saal eine größere Gruppe (250) zugelassen als auf einer Hochzeitsfeier in der Gaststätte (50), da sich das Maß an Interaktion in der Regel unterscheide. Hierzu habe das Land die verschiedenen Veranstaltungsarten in vier Risikoklassen eingeteilt.

Bei Sportdarbietungen spielt laut Ministerium zudem das gewöhnliche Verhalten der Zuschauer eine Rolle. Anders als in einer Lesung oder in einem klassischen Konzert seien diese Veranstaltungen von Rufen, Schreien oder Singen wie auch Gruppenbildung bei Torjubel geprägt. Die damit einhergehende erhöhte Tröpfchenfreisetzung und -übertragung stelle eine erhöhte Gefahr dar. Ebenso spiele die Belüftung eine wichtige Rolle, daher seien Veranstaltungen im Außenbereich grundsätzlich mit mehr Menschen möglich.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte Freitagabend an, dass das Land bei Sportveranstaltungen in den Stadien und Hallen wieder mehr Zuschauer zulassen will. Bis zu 25 Prozent könne die Kapazität für den Profi- und Amateursport betragen. Unter anderem soll Fußball, Volleyball und Handball wieder vor Publikum möglich sein. Endgültig entschieden werde darüber kommende Woche.

