Gab es mehr als eine Risikobegegnung – weil beispielsweise im Zug zwei Personen saßen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden – vermeldet das die Corona-Warn-App. Aber nicht jede dieser Begegnungen bedeutet gleichzeitig eine hohe Ansteckungsgefahr. Laut dem Robert-Koch-Institut ( RKI) orientiert sich die Risikobewertung in der App an den etablierten Kriterien für die Kontaktpersonenermittlung. Das heißt: Als gefährlich gelten Begegnungen, bei denen sich Personen näher als zwei Meter kamen und die mindestens 15 Minuten lang dauerten.

Anzeige

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage

Die App wertet bei der Meldung eines positiven Corona-Tests deswegen aus, wie lange die infizierte Person mit anderen App-Nutzern in Kontakt war und wie nah sie einander gekommen sind. Wird dabei ein bestimmter Grenzwert – der sogenannte „Minimum Risk Score“ – nicht überschritten, wird das Treffen als unbedenklich verworfen. „Dadurch, dass verschiedene Messkriterien kumuliert und gewichtet in die Risikobewertung einfließen, können auch Begegnungen als epidemiologisch relevant bewertet werden, wenn sie über einen kürzeren Zeitraum auf sehr engem Raum stattgefunden haben oder wenn mehrere Begegnungen eine Gesamtdauer von 15 Minuten ergeben haben“, so ein RKI-Sprecher. Das Ergebnis wird Nutzern als Statusanzeige „niedriges“ beziehungsweise „erhöhtes Risiko“ angezeigt

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: