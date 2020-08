Kiel

Um FFP2- und FFP3-Masken rechtmäßig in Europa verkaufen zu können, müssen sie ein Konformitätsbewertungsverfahren nach der PSA-Verordnung ( EU) 2016/425 durchlaufen. Sie müssen dazu die Anforderungen einer DIN namens „Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln“ erfüllen. Nur dann bekommen die Masken das CE-Kennzeichen und dürfen in Europa frei verkauft werden.

Grundsätzlich können also auch Masken, die in anderen Ländern produziert werden, unseren Standard erfüllen. Wichtig ist dabei immer das CE-Kennzeichen, das allerdings auch immer mal wieder gefälscht worden ist. Bei Apotheken sollte man aber von einem geprüften Kennzeichen ausgehen. Die deutschen Hersteller produzieren in aller Regel für Großabnehmer wie Gesundheitseinrichtungen.

Die Firma Horstmann in Schwentinental lässt unter anderem in Sachsen produzieren und beliefert Hotels, Reedereien und Gastronomie mit zertifizierten FFP2-Masken. Das Lübecker Unternehmen Dräger beliefert traditionell vor allem die Industrie, durch Corona auch den Gesundheitsbereich. Private Verbraucher können aktuell nicht beliefert werden. Wann das wieder möglich ist, sei nicht abzuschätzen, heißt es in Lübeck.

Es gibt auch FFP2-Masken made in Germany im Einzelverkauf: So bietet die Firma Feld in Krefeld solche Masken auch für den Normalverbraucher an (Tel. 02151/44463-0). Eine Alternative könnten die selbstdesinfizierenden Alltagsmasken der Firma Wingbrush sein. Sie können sieben Mal getragen werden, müssen dann gewaschen werden. Nach 30 Waschgängen ist der selbstdesinfizierende Schutz allerdings aufgebraucht.

