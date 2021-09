Die Auffrischung der Corona-Impfung sollen nach dem Willen der Regierung alle Menschen ab 60 Jahre erhalten, deren Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt. Die Impfung gibt es in den 28 Impfzentren, doch diese schließen nach dem 26. September, in Plön am 19. September. Doch wo erhält man danach den „Booster“, wenn der eigene Hausarzt die Drittimpfung ablehnt?