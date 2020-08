Kiel

Es gilt stets das Wohnortprinzip. Das bedeutet, dass jede Corona-Infektion dort gezählt wird, wo die Betroffenen gemeldet sind. „Wenn also ein Münchner nach Kiel fährt und positiv getestet wird, zählt die Infektion in seinem Heimatort. Er darf dann aber nicht ohne weiteres in seinen Heimatort zurückkehren, weil für ihn die Quarantänepflicht gilt", erklärt das Gesundheitsamt Kiel.

Quarantäne muss im Einzelfall besprochen werden

Wie die Quarantäne eingehalten werden kann, müsse im Einzelfall besprochen werden. „Keinesfalls möglich ist eine Rückfahrt nach München mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, betont das Gesundheitsamt. Der positiv getestete Münchner könnte aber in Kiel bleiben und sich dort in Quarantäne begeben. Gezählt wird der Infizierte dennoch in seiner Heimatstadt. So verhält es sich mit allen Touristen.

