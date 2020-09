Prof. Stefan Schreiber, Direktor der Klinik für Innere Medizin I, am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein bestätigt, dass es derartige Störungen als Folge einer Covid-19-Infektion geben kann. Einer belgischen Studie zufolge berichten 86 Prozent der Coronapatienten von einer Beeinträchtigung ihres Geruchssinns. Einige erschnuppern plötzlich Dinge, die gar nicht da sind. Laut dem Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte sind solche Riech-Halluzinationen auf eine Schädigung des Riechepithels, der Schleimhaut an der sich die Sinneszellen befinden, zurückzuführen. Um eine Prognose zu wagen, ob die Störung bei einem Patienten wieder weggeht, müssten zunächst andere Ursachen ausgeschlossen werden, so Schreiber.

