Schleswig-Holstein

Die Frage mit dem gemeinsamen Autofahren treibt viele Leser um. Auch Christa und Helmut Zimmer fragen: „Wir beabsichtigen, mit vier Erwachsenen aus zwei Haushalten in Schleswig-Holstein in einem Auto nach Aarhus in Dänemark zu fahren. Bestehen hier wegen fehlenden Abstandes im Wagen Beschränkungen?“

Gemeinsames Autofahren ist kein Problem

In beiden Fällen ist die gemeinsame Fahrt im Auto unproblematisch. Laut Gesundheitsministerium dürfen sich derzeit bis zu zehn Personen zu einem privaten Zweck treffen, in diesem Fall gilt das Abstandsgebot nicht. „Dementsprechend dürfen Sie auch zu viert in einem Auto fahren“, erklärt ein Sprecher.

