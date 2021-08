Kiel

Dürfen Arbeitgeber von Beschäftigten einen Test verlangen – und das trotz doppelter Impfung? Und was gilt im Homeoffice? Sein Arbeitgeber behaupte, Beschäftigte seien gesetzlich verpflichtet, unaufgefordert das Ergebnis eines Bürgertests vorzulegen, berichtet uns ein Leser.

Das trifft so nicht zu: „Es gibt keine allgemeine Verpflichtung von Beschäftigten, sich im Rahmen des Arbeitsverhältnisses testen zu lassen“, heißt es bei der Rechtsberatung des DGB. Letztlich komme es jedoch auf den Einzelfall an. So könne sich eine Testverpflichtung etwa aus der Art der Tätigkeit ergeben – beispielsweise wegen einer Vielzahl von Kontakten. Eine Pflicht, sich testen zu lassen, bestehe auch im Homeoffice nicht.

Im Arbeitsverhältnis kollidieren zwei gegenläufige Interessen, sagt Martina Geest, Rechtsexpertin beim Unternehmensverband Kiel. Die Verantwortung des Arbeitgebers für einen sicheren Arbeitsplatz sei mit den Freiheitsrechten des Einzelnen, insbesondere mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, in Einklang zu bringen: „Impfnachweise und Testergebnisse sind besonders geschützte Gesundheitsdaten, die Arbeitgeber nur in engen Ausnahmen etwas angehen.“

Eine generelle Testpflicht für Beschäftigte gebe es nicht. Bei bestimmten Tätigkeiten – wie etwa bei dauerndem Kontakt mit Hochrisikopatienten – könne jedoch das Infektionsschutz-Interesse aller das Interesse des Einzelnen an der Testverweigerung überwiegen. In solchen speziellen Fällen könne sich dann eine Testpflicht aus dem Arbeitsverhältnis ergeben. Geest: „Für Beschäftigte mit nachgewiesener Immunität lässt sich dann aber eine Testpflicht kaum rechtfertigen.“ Wer dagegen positiv getestet sei, müsse dies dem Arbeitgeber melden.